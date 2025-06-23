Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам СПГ

Военный с СПГ. Фото иллюстративное: sprotyvg7.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут отвечать за использование и обслуживание оружия. Речь идет об операторах станкового противотанкового гранатомета (СПГ).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 14 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности оператора СПГ в бригаде "Азов"

Оператор СПГ должен поддерживать оружие в боевой готовности и надлежащем техническом состоянии, обслуживать его, рассчитывать траекторию и устанавливать необходимые параметры для достижения точности и эффективности стрельбы. Также среди обязанностей такого бойца:

усвоение материала по изучению оружия;

работа в боевых расчетах;

выполнение задач, связанных с защитой Родины.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые пригодны к службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовы работать в зоне активных боевых действий, постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам мобилизацию до завершения военного положения или службу по контракту. На должность могут перевести бойцов, которые уже проходят службу. Военные должны быть готовы к работе как на расстоянии, в частности на полигоне и в пункте постоянной дислокации части, так и в полевых условиях. Ежемесячная зарплата будет составлять 27–127 тысяч гривен в зависимости от того, где оператор СПГ будет служить и какие задачи будет выполнять.

Перед вступлением в должность специалист пройдет обучение. Среди преимуществ службы в "Азове" качественная базовая военная подготовка и перспектива карьерного роста. Амуницию и оборудование покупать не надо — ими бойцов обеспечивает бригада.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает CMR-интеграторов. На службу по мобилизации или по контракту приглашают людей, которые умеют настраивать CMR-системы.

Также в бригаде нужны главные бухгалтеры. На такую должность могут претендовать специалисты с высшим образованием, которые знают налоговое законодательство Украины.