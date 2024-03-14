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В "Азові" розповіли, якого цивільного фахівця їм не вистачає у війську

14 березня 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
В "Азові" розповіли, якого цивільного фахівця їм не вистачає у війську
Бійці полку "Азов". Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає до своїх батальйонів та інших підрозділів водія трала, адже невпинно повторює, що на передовій потрібні всі фахівці, зокрема цивільні. Потрібен досвід роботи від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ та вміння працювати в команді. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія або суміжних.

Про це свідчить вакансія на сайті Work.ua, що з'явилася у четвер, 7 березня.

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Вакансія Водій трала в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Які обов'язки водія трала

Працівник на посаді водія трала в полку "Азов" зобов'язаний:

  • забезпечити безпечне та своєчасне транспортування великогабаритних вантажів тралом;
  • дотримуватися правил та вимог дорожнього руху;
  • обслуговувати трал та займатися його технічною підтримкою;
  • перевіряти та забезпечувати правильне завантаження та розтяжку вантажу;
  • зберігати чистоту та порядок в автомобілі;
  • проводити мінімальне технічне обслуговування трала.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або контракт;
  • грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;
  • можливість переведення для чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Хто ще потрібен полку "Азов"

Нагадаємо, що "Азову" потрібен психолог, який повинен мати відповідну освіту та досвід роботи, вміти працювати з військовими. Перевагою також буде офіцерське військове звання. 

Також ми писали, що "Азов" шукає хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 125 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.

ЗСУ
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