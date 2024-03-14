В "Азові" розповіли, якого цивільного фахівця їм не вистачає у війську
Бригада спецпризначення "Азов" шукає до своїх батальйонів та інших підрозділів водія трала, адже невпинно повторює, що на передовій потрібні всі фахівці, зокрема цивільні. Потрібен досвід роботи від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ та вміння працювати в команді. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія або суміжних.
Про це свідчить вакансія на сайті Work.ua, що з'явилася у четвер, 7 березня.
Які обов'язки водія трала
Працівник на посаді водія трала в полку "Азов" зобов'язаний:
- забезпечити безпечне та своєчасне транспортування великогабаритних вантажів тралом;
- дотримуватися правил та вимог дорожнього руху;
- обслуговувати трал та займатися його технічною підтримкою;
- перевіряти та забезпечувати правильне завантаження та розтяжку вантажу;
- зберігати чистоту та порядок в автомобілі;
- проводити мінімальне технічне обслуговування трала.
Натомість азовці пропонують такі умови роботи:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або контракт;
- грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;
- можливість переведення для чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Хто ще потрібен полку "Азов"
Нагадаємо, що "Азову" потрібен психолог, який повинен мати відповідну освіту та досвід роботи, вміти працювати з військовими. Перевагою також буде офіцерське військове звання.
Також ми писали, що "Азов" шукає хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 125 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.
Читайте Новини.LIVE!