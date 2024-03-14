В "Азові" розповіли, якого цивільного фахівця їм не вистачає у війську

Бійці полку "Азов". Фото: REUTERS

Бригада спецпризначення "Азов" шукає до своїх батальйонів та інших підрозділів водія трала, адже невпинно повторює, що на передовій потрібні всі фахівці, зокрема цивільні. Потрібен досвід роботи від 2 років, посвідчення водія категорії СЕ та вміння працювати в команді. Перевагою буде досвід військової служби на посаді водія або суміжних.

Про це свідчить вакансія на сайті Work.ua, що з'явилася у четвер, 7 березня.

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Вакансія Водій трала в полку "Азов" на сайті Work.ua. Фото: скриншот

Які обов'язки водія трала

Працівник на посаді водія трала в полку "Азов" зобов'язаний:

забезпечити безпечне та своєчасне транспортування великогабаритних вантажів тралом;

дотримуватися правил та вимог дорожнього руху;

обслуговувати трал та займатися його технічною підтримкою;

перевіряти та забезпечувати правильне завантаження та розтяжку вантажу;

зберігати чистоту та порядок в автомобілі;

проводити мінімальне технічне обслуговування трала.

Натомість азовці пропонують такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або контракт;

грошове забезпечення відповідно до стандартів ЗСУ — зарплатня від 25 до 125 тис. грн;

можливість переведення для чинних військовослужбовців;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Хто ще потрібен полку "Азов"

Нагадаємо, що "Азову" потрібен психолог, який повинен мати відповідну освіту та досвід роботи, вміти працювати з військовими. Перевагою також буде офіцерське військове звання.

Також ми писали, що "Азов" шукає хірургів. Спеціалістам пропонують зарплату до 125 тис. грн. Серед обов'язків — супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів.