В "Азове" рассказали, какого гражданского специалиста им не хватает в армии
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя трала, ведь неустанно повторяет, что на передовой нужны все специалисты, в том числе гражданские. Требуется опыт работы от 2 лет, водительские удостоверения категории СЕ и умение работать в команде. Преимуществом будет опыт военной службы на должности водителя или смежных.
Об этом говорит вакансия на сайте Work.ua, что появилась в четверг, 7 марта.
Какие обязанности водителя трала
Работник на должности водителя трала в полку "Азов" обязан:
- обеспечить безопасную и своевременную транспортировку крупногабаритных грузов по тралу;
- соблюдать правила и требования дорожного движения;
- обслуживать трал и заниматься его технической поддержкой;
- проверять и обеспечивать правильную загрузку и растяжку груза;
- сохранять чистоту и порядок в автомобиле;
- производить минимальное техническое обслуживание трала.
Азовцы предлагают следующие условия работы:
- официальную мобилизацию до окончания военного положения или контракт;
- денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;
- возможность перевода для действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.
Кто еще нужен полку "Азов"
Напомним, что "Азову" нужен психолог, который должен иметь соответствующее образование и опыт работы, уметь работать с военными. Преимуществом также станет офицерское воинское звание.
Также мы писали, что "Азов" ищет хирургов. Специалистам предлагают зарплату до 125 тыс. грн. Среди обязанностей — сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.
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