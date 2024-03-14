В "Азове" рассказали, какого гражданского специалиста им не хватает в армии

Бойцы полка "Азов". Фото: REUTERS

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя трала, ведь неустанно повторяет, что на передовой нужны все специалисты, в том числе гражданские. Требуется опыт работы от 2 лет, водительские удостоверения категории СЕ и умение работать в команде. Преимуществом будет опыт военной службы на должности водителя или смежных.

Об этом говорит вакансия на сайте Work.ua, что появилась в четверг, 7 марта.

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Какие обязанности водителя трала

Работник на должности водителя трала в полку "Азов" обязан:

обеспечить безопасную и своевременную транспортировку крупногабаритных грузов по тралу;

соблюдать правила и требования дорожного движения;

обслуживать трал и заниматься его технической поддержкой;

проверять и обеспечивать правильную загрузку и растяжку груза;

сохранять чистоту и порядок в автомобиле;

производить минимальное техническое обслуживание трала.

Азовцы предлагают следующие условия работы:

официальную мобилизацию до окончания военного положения или контракт;

денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;

возможность перевода для действующих военнослужащих;

возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Кто еще нужен полку "Азов"

Напомним, что "Азову" нужен психолог, который должен иметь соответствующее образование и опыт работы, уметь работать с военными. Преимуществом также станет офицерское воинское звание.

Также мы писали, что "Азов" ищет хирургов. Специалистам предлагают зарплату до 125 тыс. грн. Среди обязанностей — сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.