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В "Азове" рассказали, какого гражданского специалиста им не хватает в армии

14 марта 2024 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В "Азове" рассказали, какого гражданского специалиста им не хватает в армии
Бойцы полка "Азов". Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения водителя трала, ведь неустанно повторяет, что на передовой нужны все специалисты, в том числе гражданские. Требуется опыт работы от 2 лет, водительские удостоверения категории СЕ и умение работать в команде. Преимуществом будет опыт военной службы на должности водителя или смежных.

Об этом говорит вакансия на сайте Work.ua, что появилась в четверг, 7 марта.

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Вакансия Водитель трала в полку "Азов" на сайте Work.ua. Фото: скриншот

Какие обязанности водителя трала

Работник на должности водителя трала в полку "Азов" обязан:

  • обеспечить безопасную и своевременную транспортировку крупногабаритных грузов по тралу;
  • соблюдать правила и требования дорожного движения;
  • обслуживать трал и заниматься его технической поддержкой;
  • проверять и обеспечивать правильную загрузку и растяжку груза;
  • сохранять чистоту и порядок в автомобиле;
  • производить минимальное техническое обслуживание трала.

Азовцы предлагают следующие условия работы:

  • официальную мобилизацию до окончания военного положения или контракт;
  • денежное довольствие в соответствии со стандартами ВСУ — зарплата от 25 до 125 тыс. грн;
  • возможность перевода для действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий, в случае чего будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн/день.

Кто еще нужен полку "Азов"

Напомним, что "Азову" нужен психолог, который должен иметь соответствующее образование и опыт работы, уметь работать с военными. Преимуществом также станет офицерское воинское звание.

Также мы писали, что "Азов" ищет хирургов. Специалистам предлагают зарплату до 125 тыс. грн. Среди обязанностей — сопровождение "тяжелых" пациентов в лечебные учреждения.

ВСУ
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