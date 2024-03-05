Рекрутинг до Збройних сил — цивільні професії в "Азов" з зарплатою до 125 тис. грн
Багатьох цивільних спеціалістів полк "Азов" шукає у свої ряди, серед них — логісти. Від фахівців вимагають досвід роботи у сфері логістики, високу організованість, а також ініціативність та допомогу іншим.
Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 4 березня.
Які обов'язки логіста в "Азов"
Серед обов'язків логіста азовці вказали такі:
- організацію та планування логістичних процесів, зокрема завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі;
- ведення необхідної документації, такої як журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи тощо;
- співпрацю з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів;
- догляд і підтримку робочого стану транспорту.
Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:
- офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- оплата праці від 25 до 125 тис. грн;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Хто ще потрібен в "Азові"
Нагадаємо, що "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри БпЛА.
Також ми писали, що азовці шукають танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.
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