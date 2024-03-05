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Рекрутинг до Збройних сил — цивільні професії в "Азов" з зарплатою до 125 тис. грн

5 березня 2024 03:21
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Рекрутинг до Збройних сил — цивільні професії в "Азов" з зарплатою до 125 тис. грн
Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Багатьох цивільних спеціалістів полк "Азов" шукає у свої ряди, серед них — логісти. Від фахівців вимагають досвід роботи у сфері логістики, високу організованість, а також ініціативність та допомогу іншим.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 4 березня.

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Вакансія Логіст в полку "Азов" на сайті Work.ua

Які обов'язки логіста в "Азов"

Серед обов'язків логіста азовці вказали такі:

  • організацію та планування логістичних процесів, зокрема завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі;
  • ведення необхідної документації, такої як журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи тощо;
  • співпрацю з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів;
  • догляд і підтримку робочого стану транспорту.

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

  • офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • оплата праці від 25 до 125 тис. грн;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Хто ще потрібен в "Азові"

Нагадаємо, що "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри БпЛА

Також ми писали, що азовці шукають танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.

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