Рекрутинг до Збройних сил — цивільні професії в "Азов" з зарплатою до 125 тис. грн

Бійці з полку "Азов". Фото: azov.org.ua

Багатьох цивільних спеціалістів полк "Азов" шукає у свої ряди, серед них — логісти. Від фахівців вимагають досвід роботи у сфері логістики, високу організованість, а також ініціативність та допомогу іншим.

Відповідна вакансія з'явилася на сайті пошуку роботи Work.ua у понеділок, 4 березня.

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Які обов'язки логіста в "Азов"

Серед обов'язків логіста азовці вказали такі:

організацію та планування логістичних процесів, зокрема завантаження, розвантаження та розстановку вантажу на транспортному засобі;

ведення необхідної документації, такої як журнали подорожей, акти прийому-передачі вантажу, реєстраційні документи тощо;

співпрацю з відділом закупівлі для оптимального розподілу та маршрутизації доставок з урахуванням термінів та пріоритетів;

догляд і підтримку робочого стану транспорту.

Натомість "Азов" пропонує такі умови роботи:

офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або службу за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

оплата праці від 25 до 125 тис. грн;

можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій, у разі чого нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Хто ще потрібен в "Азові"

Нагадаємо, що "Азов" невпинно повторює, що на фронті потрібні спеціалісти різних галузей. Серед них — майстри БпЛА.

Також ми писали, що азовці шукають танкістів з досвідом керування гусеничною технікою (трактором, комбайном) та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.