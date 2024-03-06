У легендарному "Азові" розповіли, кого запрошують до своїх батальйонів
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої ряди фахівців багатьох спеціалізацій, серед них — сапери. До їх обов'язків входить пошук і знешкодження мін та снарядів, організація проходів у мінно-вибухових зонах ворога та ліквідація вибухонебезпечних предметів.
Про це йдеться на сайті Work.ua у понеділок, 4 березня.
Що потрібно робити саперам
Серед вимог до кандидатів на посаду сапера в полку "Азов" зазначено:
- знання мінно-вибухової сфери та релевантний досвід роботи або інженерно-технічна освіта та бажання й готовність опанувати фах саперної справи;
- хороша фізична форма;
- дозвіл на виконання мінно-вибухових робіт буде перевагою;
- досвід проходження військової служби.
Натомість працівник отримає офіційну мобілізацію до закінчення воєнного стану або підписання контракту, високу заробітну плату 25-125 тис. грн, змогу військовим перевестись з інших підрозділів, а також грошову надбавку в розмірі 3300 грн/день у разі виконання обов'язків в зоні проведення бойових дій.
Нагадаємо, що "Азов шукає логістів з досвідом роботи в цій сфері, високою організованістю. Крым того, треба бути ініціативним та допомагати іншим.
Також ми писали, що азовці потребують танкістів з досвідом керування гусеничною технікою та військової служби, а також готовністю до довгого перебування у закритому просторі.
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