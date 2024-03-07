В "Азове" рассказали, какие специалисты нужны бойцам на передовой
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои ряды специалистов многих специализаций, среди них — танкисты и водители-механики танков. В их обязанности входит техническое обслуживание танка и проведение планово-предупредительных осмотров машины.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.
Что нужно делать танкистам в "Азове"
Среди требований к кандидатам на должность танкиста в полку "Азов" отмечено:
- техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
- безопасное доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
- запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следить за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.
Кроме того, к кандидатам есть еще ряд требований:
- опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном);
- опыт военной службы;
- физическая и психологическая выносливость;
- готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;
- внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;
- стрессоустойчивость;
- мотивация уничтожать врага;
- готовность работать в зоне активных боевых действий
Что предлагает "Азов"
Зато азовцы предлагают достойно заработную плату в размере от 25 до 125 тысяч гривен. В случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.
А также:
- официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.
Напомним, что "Азов" ищет логистов с опытом работы в этой сфере и высокой организованностью. Кроме того, нужно быть инициативным и помогать другим.
Также "азовцы" нуждаются в саперах со знанием минно-взрывной сферы и опытом.
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