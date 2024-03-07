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В "Азове" рассказали, какие специалисты нужны бойцам на передовой

7 марта 2024 03:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В "Азове" рассказали, какие специалисты нужны бойцам на передовой
Бойцы из полка "Азов". Фото: azov.org.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои ряды специалистов многих специализаций, среди них — танкисты и водители-механики танков. В их обязанности входит техническое обслуживание танка и проведение планово-предупредительных осмотров машины.

Соответствующая вакансия опубликована на сайте по поиску работы Work.ua.

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Скриншот вакансии танкиста в "Азове"

Что нужно делать танкистам в "Азове"

Среди требований к кандидатам на должность танкиста в полку "Азов" отмечено:

  • техническое обслуживание танка, проведение планово-предупредительных осмотров машины и, при необходимости, ее ремонт;
  • безопасное доставку экипажа на позицию во время боевого задания и вывоз его после выполнения задания;
  • запоминание и ориентировка в соответствии с маршрутом, следить за тем, чтобы не попасть на мину или засаду.

Кроме того, к кандидатам есть еще ряд требований:

  • опыт управления гусеничной техникой (трактором, комбайном);
  • опыт военной службы;
  • физическая и психологическая выносливость;
  • готовность к длительному пребыванию в закрытом пространстве;
  • внимательность, осторожность, скорая реакция на изменения обстоятельств;
  • стрессоустойчивость;
  • мотивация уничтожать врага;
  • готовность работать в зоне активных боевых действий

Что предлагает "Азов"

Зато азовцы предлагают достойно заработную плату в размере от 25 до 125 тысяч гривен. В случае выполнения заданий в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 грн в день.

А также:

  • официальную мобилизацию к концу военного положения или службу по контракту;
  • возможность перевода действующих военнослужащих;
  • возможно исполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий.

Напомним, что "Азов" ищет логистов с опытом работы в этой сфере и высокой организованностью. Кроме того, нужно быть инициативным и помогать другим.

Также "азовцы" нуждаются в саперах со знанием минно-взрывной сферы и опытом.

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