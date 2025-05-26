Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує відеомонтажерам

Чоловік працює за комп'ютером. Фото ілюстративне: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють створювати відеоролики. Йдеться про відеомонтажерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 23 травня.

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Обов'язки відеомонтажера у бригаді "Азов"

Відеомонтажер має монтувати відеоролики для соцмереж, генерувати ідеї, пропозиції та креативні рішення в монтажі, створювати анімовані елементи відео й титрів. Також такий фахівець підбирає звуковий супровід, розробляє й реалізує концепції відеороликів, працює з різними форматами відео, серед яких продуктові рекламні ролики, інтервʼю та звіти.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які щонайменше рік працювали в монтажі або на схожих посадах і мають досвід роботи у монтажному середовищі: DaVinci, FinalCut, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. Від кандидатів очікують уміння працювати в команді та розуміння сучасних трендів у відеомонтажі.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, до лав "Азова" запрошують електрозварників. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати досвід роботи й навички проєктування металоконструкцій.

Також у бригаді бракує інженерів із розробки та ремонту електронних пристроїв. Претендувати на цю посаду можуть люди, які вміють розробляти, тестувати й підтримувати електронні системи та пристрої.