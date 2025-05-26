Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает видеомонтажерам

Мужчина работает за компьютером. Фото иллюстративное: freepik.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют создавать видеоролики. Речь идет о видеомонтажерах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 23 мая.

Реклама

Читайте также:

Обязанности видеомонтажера в бригаде "Азов"

Видеомонтажер должен монтировать видеоролики для соцсетей, генерировать идеи, предложения и креативные решения в монтаже, создавать анимированные элементы видео и титров. Также такой специалист подбирает звуковое сопровождение, разрабатывает и реализует концепции видеороликов, работает с различными форматами видео, среди которых продуктовые рекламные ролики, интервью и отчеты.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые минимум год работали в монтаже или на похожих должностях и имеют опыт работы в монтажной среде: DaVinci, FinalCut, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects. От кандидатов ожидают умения работать в команде и понимания современных трендов в видеомонтаже.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в ряды "Азова" приглашают электросварщиков. Чтобы занять эту должность, нужно иметь опыт работы и навыки проектирования металлоконструкций.

Также в бригаде не хватает инженеров по разработке и ремонту электронных устройств. Претендовать на эту должность могут люди, которые умеют разрабатывать, тестировать и поддерживать электронные системы и устройства.