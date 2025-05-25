Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам із розробки та ремонту електронних пристроїв

Інженер із розробки та ремонту електронних пристроїв. Фото ілюстративне: allmaster.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на ремонті електроніки. Йдеться про інженерів із розробки та ремонту електронних пристроїв.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в неділю, 24 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інженера з розробки та ремонту електронних пристроїв і вимоги до кандидатів

Інженер із розробки та ремонту електронних пристроїв має розробляти, тестувати й підтримувати електронні системи та пристрої, аналізувати й вдосконалювати електронні схеми, працювати з компонентами та мікроконтролерами для оптимізації пристроїв.

На роботу запрошують людей, які мають середню спеціальну або вищу освіту, досвід роботи за фахом і готові працювати в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує фахівці, які знаються на зв'язку. Йдеться про механіків-радіотелеграфістів.

Також у бригаді є вакансія електрозварника. Обійняти цю посаду може людина з досвідом роботи й навичками проєктування металоконструкцій.