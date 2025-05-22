Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електрозварникам

Електрозварювальник. Фото ілюстративне: svitprof.org.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на зварювальних роботах. Йдеться про електрозварників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 21 травня.

Реклама

Читайте також:

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки електрозварника та вимоги до кандидатів на посаду

Електрозварник має виконувати зварювальні роботи для ремонту, або модернізації броньованої й автомобільної техніки. Серед його обов'язків зварювання металевих конструкцій і корпусів броньованих машин.

На роботу запрошують відповідальних, пунктуальних людей, які мають досвід роботи електрозварниками й навички проєктування металоконструкцій. Фахівці мають бути придатними до служби за станом здоров'я й морально-психологічними якостями, готовими розвиватися, вдосконалюватися та працювати в зоні бойових дій. Крім того, їм необхідно знати дуговий, напівавтоматичний, MMA, TIG, MIG-MAGН принципи роботи.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує бойових медиків. Обійняти таку посаду може людина, яка має досвід роботи з пораненими.

Також у бригаді є вакансія водія-заправника пункту заправки. На роботу запрошують людей віком до 55 років, які мають досвід водіння й роботи на паливних заправках.