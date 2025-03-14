Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам наземних роботизованих комплексів

Оператор наземного роботизованого комплексу. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на роботах. Йдеться про операторів наземних роботизованих комплексів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 12 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки операторів наземних роботизованих комплексів в "Азов"

Оператор наземних роботизованих комплексів має керувати наземними роботизованими комплексами, забезпечувати їх безпеку та правильне функціонування, моніторити й аналізувати їх роботу, ремонтувати та обслуговувати обладнання.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і пунктуальних людей, які здатні працювати в команді, вміють працювати з технікою, знають основи безпеки й технічні аспекти роботи комплексів, бажають навчатися й розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Обов'язки, можливо, доведеться виконувати в зоні бойових дій. У такому разі за кожен день роботи доплачуватимуть 3 300 гривень. Щомісячна зарплата становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азов"

Нагадаємо, бригада "Азов" шукає електрозварювальників. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти виконувати зварювальні роботи й мати щонайменше рік досвіду роботи.

Також в "Азові" є вакантне місце для людей, які вміють доносити інформацію. Йдеться про операторів Call-центру.