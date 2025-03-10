Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує операторам Call-центру

Оператор Call-центру. Фото ілюстративне: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють доносити інформацію. У бригаді потрібні оператори Call-центру.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 5 березня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки оператора Call-центру в полку "Азов"

Оператор Call-центру має спілкуватися з родинами загиблих, полонених і безвісти зниклих військовослужбовців, приймати звернення й вирішувати проблемні питання, надавати розʼяснення щодо заповнення документів, які необхідні для отримання виплат.

Вимоги до кандидата на посаду

На роботу приймуть стресостійких, комунікабельних людей віком від 18 до 40 років, які мають досвід роботи в Call-центрах і вміють доносити інформацію. Перевагою буде наявність вищої освіти за фахом психолога або юриста буде перевагою.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам службу за мобілізацією або за контрактом у лавах Нацгвардії України. Щомісячна зарплата становитиме 27 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні проведення бойових дій нараховуватимуть грошову надбавку — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести чинних військовослужбовців.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, бригада "Азов" пропонує роботу людям, які вміють аналізувати розвідувальні дані. Йдеться про DATA-аналітиків.

Також у бригаді бракує дизайнерів. Обійняти цю посаду можуть люди, які вміють створювати презентації та візуальні матеріали.