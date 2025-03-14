Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам наземных роботизированных комплексов

В "Азове" нужны знатоки роботов — новая вакансия в бригаде
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в роботах. Речь идет об операторах наземных роботизированных комплексов.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 12 марта.
Обязанности операторов наземных роботизированных комплексов в "Азове"
Оператор наземных роботизированных комплексов должен управлять наземными роботизированными комплексами, обеспечивать их безопасность и правильное функционирование, мониторить и анализировать их работу, ремонтировать и обслуживать оборудование.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают ответственных и пунктуальных людей, которые способны работать в команде, умеют работать с техникой, знают основы безопасности и технические аспекты работы комплексов, желают учиться и развиваться.
Условия работы
Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Ежемесячная зарплата составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен.
Какие еще специалисты нужны в "Азов"
Напомним, бригада "Азов" ищет электросварщиков. Чтобы занять эту должность, нужно уметь выполнять сварочные работы и иметь не менее года опыта работы.
Также в "Азове" есть вакантное место для людей, которые умеют доносить информацию. Речь идет об операторах Call-центра.
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