Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает операторам наземных роботизированных комплексов

Оператор наземного роботизированного комплекса. Фото иллюстративное: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в роботах. Речь идет об операторах наземных роботизированных комплексов.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 12 марта.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности операторов наземных роботизированных комплексов в "Азове"

Оператор наземных роботизированных комплексов должен управлять наземными роботизированными комплексами, обеспечивать их безопасность и правильное функционирование, мониторить и анализировать их работу, ремонтировать и обслуживать оборудование.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и пунктуальных людей, которые способны работать в команде, умеют работать с техникой, знают основы безопасности и технические аспекты работы комплексов, желают учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Обязанности, возможно, придется выполнять в зоне боевых действий. В таком случае за каждый день работы будут доплачивать 3 300 гривен. Ежемесячная зарплата составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азов"

Напомним, бригада "Азов" ищет электросварщиков. Чтобы занять эту должность, нужно уметь выполнять сварочные работы и иметь не менее года опыта работы.

Также в "Азове" есть вакантное место для людей, которые умеют доносить информацию. Речь идет об операторах Call-центра.