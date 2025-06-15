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Главная Штаб В "Азове" нужны знатоки налогового законодательства — вакансия

В "Азове" нужны знатоки налогового законодательства — вакансия

Ua en ru
Дата публикации 15 июня 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает главным бухгалтерам
Бухгалтер. Фото иллюстративное: depositphotos.com
Ключові моменти Обязанности бухгалтера в бригаде "Азов" Требования к кандидатам на должность Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые знают налоговое законодательство. Речь идет о главных бухгалтерах общественной организации.

Соответствующую вакансию вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности бухгалтера в бригаде "Азов"

Главный бухгалтер должен вести бухгалтерский и налоговый учет общественной организации, формировать и подавать финансовую и налоговую отчетности, готовить финансовые отчеты для доноров, контролировать, насколько целесообразно расходуются средства на определенные проекты. Также такой специалист должен осуществлять учет зарплаты, отпусков, больничных, командировок, работать с банком, казначейством и клиент-банком, готовить документы к аудиту.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика) и знают налоговое законодательство Украины.

Какой опыт работы нужно иметь для трудоустройства:

  • главным бухгалтером, желательно в неприбыльной или донорской сфере;
  • с 1С/БАС, M.E.Doc, Excel, системами онлайн-банкинга;
  • в сфере оздоровления и отдыха детей (необязательно, но будет преимуществом).

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые отвечают за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.

Также в бригаде есть вакансия огнеметчика огнеметного разряда. Занять эту должность могут люди в возрасте до 35 лет, которые готовы к работе в зоне боевых действий.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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