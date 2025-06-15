Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает главным бухгалтерам

В "Азове" нужны знатоки налогового законодательства — вакансия
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые знают налоговое законодательство. Речь идет о главных бухгалтерах общественной организации.
Соответствующую вакансию вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 11 июня.
Обязанности бухгалтера в бригаде "Азов"
Главный бухгалтер должен вести бухгалтерский и налоговый учет общественной организации, формировать и подавать финансовую и налоговую отчетности, готовить финансовые отчеты для доноров, контролировать, насколько целесообразно расходуются средства на определенные проекты. Также такой специалист должен осуществлять учет зарплаты, отпусков, больничных, командировок, работать с банком, казначейством и клиент-банком, готовить документы к аудиту.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование (бухгалтерский учет, финансы, экономика) и знают налоговое законодательство Украины.
Какой опыт работы нужно иметь для трудоустройства:
- главным бухгалтером, желательно в неприбыльной или донорской сфере;
- с 1С/БАС, M.E.Doc, Excel, системами онлайн-банкинга;
- в сфере оздоровления и отдыха детей (необязательно, но будет преимуществом).
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает специалистов, которые отвечают за начисление зарплат. Речь идет о бухгалтерах расчетной группы.
Также в бригаде есть вакансия огнеметчика огнеметного разряда. Занять эту должность могут люди в возрасте до 35 лет, которые готовы к работе в зоне боевых действий.
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