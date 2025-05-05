Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує інженерам-електронщикам

Інженер-електронщик. Фото ілюстративне: istockphoto.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на електронних пристроях. Йдеться про інженерів-електронщиків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 2 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки інженера-електронщика у бригаді "Азов"

Інженер-електронщик має розробляти, тестувати й підтримувати електронні системи та пристрої, аналізувати й вдосконалювати електронні схеми, працювати з компонентами та мікроконтролерами для оптимізації пристроїв.

Вимоги до кандидатів

На роботу запрошують людей, які мають середню спеціальну або вищу освіту, досвід роботи за фахом і готові працювати в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють облаштовувати інженерні фортифікаційні споруди. До лав бригади запрошують будівельників.

Також у бригаді потрібні люди, які знаються на аналізі й тестуванні електронних схем. Йдеться про електронних інженерів-розробників.