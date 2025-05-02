Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує будівельникамРобота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує будівельникам

Будівельники. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють будувати. Йдеться про будівельників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 1 травня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки будівельника в полку "Азов" і вимоги до кандидатів на посаду

Будівельник має облаштовувати інженерні фортифікаційні споруди.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які вміють використовувати будівельні інструменти, не мають алкогольної й наркотичної залежності, готові працювати в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні автоелектрики. Серед обов'язків таких фахівців діагностика автомобілей.

Також у бригаді бракує бойових медиків. Претендувати на цю посаду можуть люди, які мають задовільну фізичну підготовку та від одного року досвіду роботи.