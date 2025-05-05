Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает инженерам-электронщикам

В "Азове" нужны знатоки электронных устройств — кто именно
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в электронных устройствах. Речь идет об инженерах-электронщиках.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 2 мая.
Обязанности инженера-электронщика в бригаде "Азов"
Инженер-электронщик должен разрабатывать, тестировать и поддерживать электронные системы и устройства, анализировать и совершенствовать электронные схемы, работать с компонентами и микроконтроллерами для оптимизации устройств.
Требования к кандидатам
На работу приглашают людей, которые имеют среднее специальное или высшее образование, опыт работы по специальности и готовы работать в зоне активных боевых действий.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлятб от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют обустраивать инженерные фортификационные сооружения. В ряды бригады приглашают строителей.
Также в бригаде нужны люди, которые разбираются в анализе и тестировании электронных схем. Речь идет об электронных инженерах-разработчиках.
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