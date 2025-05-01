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В "Азові" потрібні розробники — нова вакансія

1 травня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує електронним інженерам-розробникам
Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: molbuk.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на електронних пристроях. Йдеться про електронних інженерів-розробників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 28 квітня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки електронного інженера-розробника

Електронний інженер-розробник має розробляти та впроваджувати схемотехнічні рішення для електронних пристроїв, аналізувати й тестувати електронні схеми на відповідність технічним стандартам. Також серед обов'язків такого фахівця оптимізація електронних рішень для підвищення ефективності пристроїв.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають середню спеціальну або вищу освіту, досвід роботи й готові працювати в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні автоелектрики. Серед обов'язків таких фахівців діагностика автомобілей.

Також у бригаді бракує медиків евакуаційного відділення. На роботу запрошують людей, які мають досвід евакуації поранених і працювали з ургентними пацієнтами.

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