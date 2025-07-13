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Головна Штаб В "Азові" потрібні топографи — нова вакансія у бригаді

В "Азові" потрібні топографи — нова вакансія у бригаді

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує топографам
Топограф. Фото ілюстративне: protocol.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на картах. Йдеться про топографів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в п'ятницю, 11 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки топографа у бригаді "Азов"

Топограф має готувати й візуалізувати матеріали, складати плани, карти та описи рельєфу місцевості, готувати звітну документацію, друкувати карти великого масштабу.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які знають основи топографії, геодезії та орієнтування на місцевості, мають просунуті навички володіння ПК і Microsoft Office. Перевагою буде обізнаність у роботі систем "КРОПИВА" й Delta. Топограф має бути придатним до військової служби за станом здоров'я й морально-психологічними якостями, готовим постійно вчитися та розвиватися.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які вміють обслуговувати автомобілі. Йдеться про автомеханіків.

Також у бригаді бракує різноробочих. Потрібні працівники в інженерну майстерню.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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