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В "Азові" потрібні різноробочі — які обов'язки

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує різноробочим інженерної майстерні
Чоловік із паяльником. Фото ілюстративне: freepik.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють працювати з електроінструментом. Йдеться про різноробочих інженерної майстерні.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в понеділок, 7 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки різноробочого в інженерній майстерні та вимоги до кандидатів

Різноробочий має користуватися ручним та електроінструментом, паяти, працювати з вибухонебезпечними, легкозаймистими, шкідливими й токсичними речовинами, мінами та іншими видами боєприпасів.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню спеціальну освіту й ревалентний досвід, готові постійно вчитися, розвиватися та працювати по всій території України, зокрема й у зоні активних бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють проводити інвентаризацію. Йдеться про комірників.

Також у бригаді потрібні абдомінальні й торакальні хірурги. Обійняти цю посаду можуть люди, які мають щонайменше два роки досвіду роботи та вищу медичну освіту.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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