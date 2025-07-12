Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автомеханікам

В "Азові" потрібні люди, які обслуговують автівки — нова вакансія
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на автомобілях. Йдеться про автомеханіків.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 10 липня.
Обов'язки автомеханіка й вимоги до кандидатів на посаду
Автомеханік має обслуговувати й ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку. На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи за суміжним напрямком.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, "Азов" шукає працівників в інженерну майстерню. Йдеться про різноробочих.
Також у бригаді бракує водіїв медичного пункту. Обійняти таку посаду може людина, яка має водійські права категорії B і щонайменше рік досвіду водіння.
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