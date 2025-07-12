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Головна Штаб В "Азові" потрібні люди, які обслуговують автівки — нова вакансія

В "Азові" потрібні люди, які обслуговують автівки — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує автомеханікам
Автомеханіки. Фото ілюстративне: avito.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на автомобілях. Йдеться про автомеханіків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 10 липня.

"Азов" шукає автомеханіків
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки автомеханіка й вимоги до кандидатів на посаду

Автомеханік має обслуговувати й ремонтувати техніку різних типів, зокрема спецтехніку. На роботу запрошують відповідальних, уважних і пунктуальних людей, які мають технічну середньо-спеціальну освіту або досвід роботи за суміжним напрямком.

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Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" шукає працівників в інженерну майстерню. Йдеться про різноробочих.

Також у бригаді бракує водіїв медичного пункту. Обійняти таку посаду може людина, яка має водійські права категорії B і щонайменше рік досвіду водіння.

бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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