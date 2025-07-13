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Главная Штаб В "Азове" нужны топографы — новая вакансия в бригаде

В "Азове" нужны топографы — новая вакансия в бригаде

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает топографам
Топограф. Фото иллюстративное: protocol.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в картах. Речь идет о топографах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в пятницу, 11 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности топографа в бригаде "Азов"

Топограф должен подготавливать и визуализировать материалы, составлять планы, карты и описания рельефа местности, готовить отчетную документацию, печатать карты крупного масштаба.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые знают основы топографии, геодезии и ориентирования на местности, имеют продвинутые навыки владения ПК и Microsoft Office. Преимуществом будет осведомленность в работе систем "КРОПИВА" и Delta. Топограф должен быть пригодным к военной службе по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам, готовым постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" нужны люди, которые умеют обслуживать автомобили. Речь идет об автомеханиках.

Также в бригаде не хватает разнорабочих. Нужны работники в инженерную мастерскую.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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