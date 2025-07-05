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В "Азові" потрібні танкісти — зарплата до 127 тисяч гривень

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-механікам танка
Танкісти. Фото: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати танком. Йдеться про водіїв-механіків танка.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 2 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія-механіка танка та вимоги до кандидатів

Водій-механік танка має знати будову, технічні можливості, правила експлуатації та обслуговування танка Т64/Т-72/Т-80. Серед обов'язків такого військового утримання машини в постійній бойовій готовності до дій та вправне водіння незалежно від пори року та часу доби.

На роботу запрошують вмотивованих людей, які бажають вчитися. Розглянуть навіть кандидатуру тих, хто не має бойового досвіду.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує вогнеметників. На цю посаду запрошують молодих бійців віком до 35 років, які готові працювати в зоні активних бойових дій.

Також у бригаді є вакантні місця для аналітиків розвідки. Обійняти цю посаду можуть люди, які впевнено користуються комп'ютером, мають навички програмування й раніше працювали в IT.

робота бригада "Азов" вакансії демобілізація 12 бригада "Азов"
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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