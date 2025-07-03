Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки

В "Азові" потрібні аналітики розвідки — які умови
Бригада "Азов" наразі в пошуках людей на посаду аналітиків розвідки. Потенційним кандидатам необхідно вміти впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За виконання поставлених завдань платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.
Відповідна вакансія опублікована у середу, 2 липня, на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:
- аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
- облік та ведення службової документації;
- контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.
Підійде кандидат на посаду, який має:
- навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
- навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
- досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
- досвід OSINT;
- є впевненим користувачем ПК;
Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:
- офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
- можливість переведення чинних військовослужбовців;
- можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
- у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає на роботу людей, які розбираються в акумуляторах. Зокрема, мова йде про фахівців з елементів живлення.
Також ми писали, що бійці шукають водіїв-санітарів. Необхідно буде перевозити поранених.
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