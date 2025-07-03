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Головна Штаб В "Азові" потрібні аналітики розвідки — які умови

В "Азові" потрібні аналітики розвідки — які умови

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 04:02
Робота в Азов — які умови пропонують аналітикам розвідки
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Бригада "Азов" наразі в пошуках людей на посаду аналітиків розвідки. Потенційним кандидатам необхідно вміти впевнено користуватися комп'ютером, мати навички програмування, досвід в IT і не тільки. За виконання поставлених завдань платитимуть від 27 до 127 тисяч гривень на місяць.

Відповідна вакансія опублікована у середу, 2 липня, на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія аналітика розвідки у бригаді "Азов". Фото: скриншот

Згідно з інформацією у вакансії, до обов'язків аналітиків розвідки входитиме:

  • аналіз розвідувальних даних повітряної розвідки, радіорозвідки, оперативних джерел;
  • облік та ведення службової документації;
  • контроль та забезпечення роботи відділу секції розвідки.

Підійде кандидат на посаду, який має:

  • навички роботи з електронними таблицями, текстовими редакторами;
  • навички програмування будь-якою мовою, або досвід роботи в ІТ та/або досвід системного адміністрування, побудови локальних мереж буде суттєвою перевагою;
  • досвід роботи з радіостанціями, SDR приймачами, встановлення антен радіозвʼязку;
  • досвід OSINT;
  • є впевненим користувачем ПК;

Натомість бійці "Азову" пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація до кінця воєнного стану або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій;
  • у випадку виконання завдань в зоні проведення бойових дій нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 гривень на день.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, бригада "Азов" шукає на роботу людей, які розбираються в акумуляторах. Зокрема, мова йде про фахівців з елементів живлення.

Також ми писали, що бійці шукають водіїв-санітарів. Необхідно буде перевозити поранених.

ЗСУ робота гроші бригада "Азов" зарплатня війна в Україні
Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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