Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает водителям-механикам танка

Танкисты. Фото: armyinform.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют управлять танком. Речь идет о водителях-механиках танка.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 2 июля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности водителя-механика танка и требования к кандидатам

Водитель-механик танка должен знать строение, технические возможности, правила эксплуатации и обслуживания танка Т64/Т-72/Т-80. Среди обязанностей такого военного содержание машины в постоянной боевой готовности к действиям и умелое вождение независимо от времени года и времени суток.

На работу приглашают мотивированных людей, желающих учиться. Рассмотрят даже кандидатуру тех, кто не имеет боевого опыта.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает огнеметчиков. На эту должность приглашают молодых бойцов в возрасте до 35 лет, которые готовы работать в зоне активных боевых действий.

Также в бригаде есть вакантные места для аналитиков разведки. Занять эту должность могут люди, которые уверенно пользуются компьютером, имеют навыки программирования и ранее работали в IT.