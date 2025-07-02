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На фронті потрібні любителі палити ворога — є вакансія в "Азові"

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 03:26
На службу до Азова запрошуються вогнеметники за хорошу зарплату
Навчання вогнеметника ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Обов’язки вогнеметника в "Азові" Вимоги до кандидата Умови роботи Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, яким подобається "воювати з вогником". Йдеться про вакансію вогнеметника.

Відповідне оголошення розміщено на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Вакансія вогнеметника в "Азові". Фото: Скриншот

Обов’язки вогнеметника в "Азові"

Від кандидата вимагатиметься забезпечення вогневої підтримки зі стрілецької зброї. Крім цього, прицільне ураження цілей (піхота, легка броня) за допомогою вогнемета (РПВ-16).

Вимоги до кандидата

  • готовність працювати в зоні активних бойових дій;
  • вік від 18 до 35 років;
  • придатність до військової служби за станом здоров’я і морально-психологічними якостями;
  • готовність постійно удосконалювати навички роботи зі зброєю.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує водіїв-саперів. Серед обов'язків таких військових транспортування саперного обладнання.

Також ми повідомляли, що у бригаді потрібні прибиральники. Людям, які підтримуватимуть чистоту у приміщеннях, платитимуть до 14 тисяч гривень щомісяця.

ЗСУ робота бригада "Азов" вакансії контракт фронт 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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