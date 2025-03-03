Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує SEO-спеціалістам

SEO-фахівець. Фото ілюстративне: it-rating.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють давати завдання копірайтерам. Йдеться про SEO-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки та вимоги до кандидатів на посаду

SEO-спеціаліст має проводити аудити сайтів, готувати аналіз колег на ринку, формувати стратегії просування, розробляти технічні завдання для копірайтерів, розробників і дизайнерів, вміти готувати зрозумілі й інформативні звіти. Також серед обов'язків такого фахівця внутрішня й зовнішня оптимізація, лінкбілдінг.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Зарплата становитиме від 27–32 тисячі гривень. Щороку можна буде брати 30 днів відпустки.

Які ще фахівці потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" людей, які знаються на створенні й розміщенні статтей. Йдеться про SMM-менеджерів.

Також "Азов" шукає хіміків. Такі фахівці мають знатися на хімічних сполуках і виготовляти вибухівки.