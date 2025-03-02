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В "Азові" нова вакансія для людей, які пишуть статті

2 березня 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує SMM-менеджерам
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на створенні й розміщенні статтей. Йдеться про SMM-менеджерів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 25 лютого. 

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки SMM-менеджера у бригаді "Азов"

SMM-фахівець має створювати контент-маркетинг, писати та публікувати в соцмережах статті, розробляти оптимальну стратегію та контент-план для SMM.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які готові працювати в зоні активних бойових дій, постійно вчитися та розвиватися, мають базові знання Google Analytics і графічних редакторів: VSCO,  Snapseed і Lightroom. Також претендент на посаду повинен розуміти військову тематику, знати всі можливості та специфіку кожної соціальної платформи, вміти писати цікаві тексти й залучати підписників.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначається, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень, а за кожен день перебування в зоні бойових дій доплачують 3 300 гривень.

Які ще фахівці потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на хімічних сполуках і можуть виготовляти вибухові пристрої. У бригаді є вакантні місця для хіміків.

Також ми повідомляли, що "Азов" шукає санітарів групи спецпризначення. На фронті такі фахівці мають надавати медичну допомогу в бойових умовах.

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