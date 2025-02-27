Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує хімікам

Хімік. Фото ілюстративне: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на хімічних сполуках і можуть виготовляти вибухові пристрої. У війську бракує хіміків.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Хімік має тестувати хімічні сполуки та розробляти вибухові речовини.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які вміють працювати з хімічними речовинами, не мають наркотичної та алкогольної залежностей. Перевагу нададуть фахівцям із досвідом роботи на хімічному факультеті.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначено, однак зазвичай зарплати у бригаді "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.