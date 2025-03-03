Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow В "Азове" требуются SEO-специалисты — какие условия работы arrow

В "Азове" требуются SEO-специалисты — какие условия работы

3 марта 2025 03:26
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает SEO-специалистам
SEO-специалист. Фото иллюстративное: it-rating.ua
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют давать задания копирайтерам. Речь идет о SEO-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Читайте также:
"Азов" ищет SEO-специалистов
Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности и требования к кандидатам на должность

SEO-специалист должен проводить аудиты сайтов, готовить анализ коллег по рынку, формировать стратегии продвижения, разрабатывать технические задания для копирайтеров, разработчиков и дизайнеров, уметь готовить понятные и информативные отчеты. Также среди обязанностей такого специалиста внутренняя и внешняя оптимизация, линкбилдинг.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Зарплата будет составлять 27–32 тысячи гривен. Ежегодно можно будет брать 30 дней отпуска.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" людей, которые разбираются в создании и размещении статей. Речь идет о SMM-менеджерах.

Также "Азов" ищет химиков. Такие специалисты должны разбираться в химических соединениях и изготавливать взрывчатки.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии 12 бригада "Азов"
Реклама
Реклама
Реклама