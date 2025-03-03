Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает SEO-специалистам

SEO-специалист. Фото иллюстративное: it-rating.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют давать задания копирайтерам. Речь идет о SEO-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности и требования к кандидатам на должность

SEO-специалист должен проводить аудиты сайтов, готовить анализ коллег по рынку, формировать стратегии продвижения, разрабатывать технические задания для копирайтеров, разработчиков и дизайнеров, уметь готовить понятные и информативные отчеты. Также среди обязанностей такого специалиста внутренняя и внешняя оптимизация, линкбилдинг.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Зарплата будет составлять 27–32 тысячи гривен. Ежегодно можно будет брать 30 дней отпуска.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" людей, которые разбираются в создании и размещении статей. Речь идет о SMM-менеджерах.

Также "Азов" ищет химиков. Такие специалисты должны разбираться в химических соединениях и изготавливать взрывчатки.