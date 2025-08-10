Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує SEO-спеціалістам

Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють давати завдання копірайтерам. Йдеться про SEO-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 4 серпня

Обов'язки SEO-спеціаліста та вимоги до кандидатів на посаду

SEO-спеціаліст має проводити аудити сайтів, готувати аналіз колег на ринку, формувати стратегії просування, розробляти технічні завдання для копірайтерів, розробників і дизайнерів, вміти готувати зрозумілі й інформативні звіти. Також серед обов'язків такого фахівця внутрішня й зовнішня оптимізація, лінкбілдінг.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Зарплата становитиме від 27–35 тисяч гривень. Щороку можна буде брати 30 днів відпустки.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють проводити медичні евакуації особового складу. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Також "Азов" шукає майстрів із ремонту електроніки. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти паяти та мати від двох років досвіду роботи за фахом.