Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологіяІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Штаб В "Азові" потрібні SEO-фахівці — які зарплата й умови праці

В "Азові" потрібні SEO-фахівці — які зарплата й умови праці

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує SEO-спеціалістам
Чоловік працює за ноутбуком. Фото ілюстративне: shutterstock.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють давати завдання копірайтерам. Йдеться про SEO-спеціалістів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 4 серпня

Реклама
Читайте також:
"Азов" шукає SEO-спеціалістів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки SEO-спеціаліста та вимоги до кандидатів на посаду

SEO-спеціаліст має проводити аудити сайтів, готувати аналіз колег на ринку, формувати стратегії просування, розробляти технічні завдання для копірайтерів, розробників і дизайнерів, вміти готувати зрозумілі й інформативні звіти. Також серед обов'язків такого фахівця внутрішня й зовнішня оптимізація, лінкбілдінг.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Зарплата становитиме від 27–35 тисяч гривень. Щороку можна буде брати 30 днів відпустки.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють проводити медичні евакуації особового складу. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Також "Азов" шукає майстрів із ремонту електроніки. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти паяти та мати від двох років досвіду роботи за фахом.

робота бригада "Азов" мобілізація вакансії військовослужбовці 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації