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Головна Штаб В "Азові" потрібні знавці електротехніки — нова вакансія

В "Азові" потрібні знавці електротехніки — нова вакансія

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує майстрам із ремонту електрообладнання
Майстер із ремонту електротехніки. Фото ілюстративне: olx.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють усувати пошкодження в електротехніці. Йдеться про майстрів із ремонту електротехніки.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 31 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки майстра з ремонту електротехніки

Майстер із ремонту електротехніки має ремонтувати й заміняти пошкоджені деталі техніки: ноутбуків, мікросхем, зарядних пристроїв, блоків живлення і зарядних станцій. Серед обов'язків такого фахівця діагностика несправностей, налагодження та регулювання обладнання, проведення профілактичних робіт і забезпечення безпечної експлуатації техніки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних і уважних до деталей людей віком від 18 до 45  років, які придатні до військової служби за станом здоров'я та морально-психологічними якостями, готові постійно вчитися, розвиватися та працювати в зоні бойових дій. Він претендентів очікують вміння паяти й читати електричні схеми, знання технічної документації, здатності до аналізу й вирішення проблем, розуміння принципів роботи техніки. Також потрібно мати досвід роботи за напрямком електронщика, навички роботи з різними інструментами та обладнанням.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють зводити інженерні споруди. Йдеться про будівельників.

Також у бригаді потрібні командири. На роботу запрошують військових, які здатні керувати мінометними взводами.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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