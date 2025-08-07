Відео
Головна Штаб В "Азов" запрошують впевнених водіїв — робота для майстрів керма

В "Азов" запрошують впевнених водіїв — робота для майстрів керма

Дата публікації: 7 серпня 2025 03:26
На фронті є робота впевненим водіям в підрозділах Азов з евакуації поранених
Евакуація пораненого бійця ЗСУ. Ілюстративне фото: бригада "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які працювати водіями. Йдеться про водіїв медичного пункту.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
В "Азов" запрошують впевнених водіїв — робота для майстрів керма - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов‘язки та вимоги

В перелік зобов'язань кандидата буде входити проведення медичних евакуацій особового складу гусеничною технікою. Також контроль технічного стану і дрібний ремонт гусеничної техніки.

Претендент на посаду повинен мати водійське посвідчення категорії В та досвід водіння щонайменше 1 рік. Також претендент повинен швидко орієнтуватися в ситуації та приймати рішення.

Звичайно, вимагається уміле водіння техніки в будь-яку пору року та час доби та готовність керувати ліво- і праворульною автомобільною технікою.

Перевагою буде, якщо у кандидата є пройдені курси офроаду та контраварійного водіння та готовність пройти курси підготовки-бійців рятувальників разом з медичним екіпажем. Також в "Азові" навчать працювати з приладом нічного бачення та іншими технічними засобами.

Умови служби

Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Буде можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.

Грошове забезпечення від 27 000 до 127 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Доплата діє у випадку проходження служби в районі ведення бойових дій.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які вміють зводити інженерні споруди. Йдеться про будівельників.

Також у бригаді потрібні командири. На роботу запрошують військових, які здатні керувати мінометними взводами.

робота бригада "Азов" вакансії Рекрутинг 12 бригада "Азов"
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
