Главная Штаб В "Азове" нужны SEO-специалисты — какая зарплата и условия труда

В "Азове" нужны SEO-специалисты — какая зарплата и условия труда

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 03:26
Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает SEO-специалистам
Мужчина работает за ноутбуком. Фото иллюстративное: shutterstock.com

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые умеют давать задания копирайтерам. Речь идет о SEO-специалистах.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 4 августа

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности SEO-специалиста и требования к кандидатам на должность

SEO-специалист должен проводить аудиты сайтов, готовить анализ коллег на рынке, формировать стратегии продвижения, разрабатывать технические задания для копирайтеров, разработчиков и дизайнеров, уметь готовить понятные и информативные отчеты. Также среди обязанностей такого специалиста внутренняя и внешняя оптимизация, линкбилдинг.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. На эту должность могут перевести военных, которые уже проходят службу. Зарплата будет составлять от 27–35 тысяч гривен. Ежегодно можно будет брать 30 дней отпуска.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют проводить медицинские эвакуации личного состава. Речь идет о водителях медицинского пункта.

Также "Азов" ищет мастеров по ремонту электроники. Чтобы занять эту должность, нужно уметь паять и иметь от двух лет опыта работы по специальности.

работа бригада "Азов" мобилизация вакансии военнослужащие 12 бригада "Азов"
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
