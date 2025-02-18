Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує різноробочим в інженерній майстерні

Різноробочі. Фото ілюстративне: times.zt.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють працювати з інструментами. Йдеться про різноробочих інженерної майстерні.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 13 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки різноробочих в інженерній майстерні та вимоги до кандидатів на посаду

Різноробочі інженерної майстерні мають користуватися ручним та електроінструментом, паяти, працювати з вибухонебезпечними та легкозаймистими речовинами, шкідливими та токсичними речовинами, мінами та іншими видами боєприпасів.

На роботу запрошують людей віком до 50 років, які мають середню спеціальну освіту, релевантний досвід, готові постійно вчитися, розвиватися, а також працювати по всій території України, зокрема й у зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначають, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, у бригаді "Азов" є вакансія кранівника. Обійняти цю посаду може людина, яка має посвідчення кранівника й щонайменше рік працювала машиністом крана.

Також на фронті бракує фахівців, які вміють стріляти з вогнеметів. Йдеться про вогнеметників вогнеметного взводу.