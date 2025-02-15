Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує кранівникам

Кранівник. Фото ілюстративне: kha.dcz.gov.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які мають досвід роботи машиністами кранів. Йдеться про кранівників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 12 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Що входить в обов'язки кранівника в полку "Азов"

Кранівник має управляти краном, здійснювати контроль за кріпленням вантажу, проводити технічний огляд, стежити за показниками приладів і сигнальними жестами стропальника. Також такий фахівець змащує механізми й бере участь у профілактичному ремонті.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу приймуть людину, яка має посвідчення кранівника й щонайменше рік працювала машиністом крана. Від фахівця очікують відповідальності, уважності до деталей і готовності до відряджень по всій території України.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. На цю посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу. Розмір виплат залежатиме від поставленого завдання і регіону роботи. За кожен день перебування в зоні бойових дій доплачуватимуть 3 300 гривень. Скільки платитимуть, в оголошенні не зазначають, однак зазвичай зарплати в полку "Азов" становлять не менше 25 тисяч гривень, а в разі виконання завдань у зоні бойових дій можна заробити й до 125 тисяч гривень.

Які ще спеціалісти потрібні в полку "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав людей, які вміють стріляти з вогнеметів. У бригаді з'явилася вакансія вогнеметника вогнеметного взводу.

Також на фронті потрібні бухгалтери облікової групи. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти вести документацію та знати бухгалтерські програми.