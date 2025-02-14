Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує вогнеметникам вогнеметного взводу

Український вогнеметник. Фото ілюстративне: mil.in.ua

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи фахівців, які вміють стріляти з вогнеметів. Йдеться про вогнеметників вогнеметного взводу.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua в четвер, 6 лютого.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки вогнеметників вогнеметного взводу та вимоги до кандидатів

Вогнеметник вогнеметного взводу має забезпечувати вогневу підтримку зі стрілецької зброї та прицільно вражати цілі (піхоту й легку броню) за допомогою вогнемета (РПВ-16).

На роботу запрошують людей віком від 18 до 35 років, які за станом здоров'я та морально-психологічними якостями придатні до військової служби. Від кандидатів очікують готовності до постійного вдосконалення навичок роботи зі зброєю. Працювати, можливо, доведеться в зоні активних бойових дій.

Умови роботи

В оголошенні зазначається, що вогнеметник вогнеметного зброю у бригаді працюватиме за повною зайнятістю. Скільки платитимуть, не повідомляють, однак зазвичай зарплати у бригаді становлять щонайменше 25 тисяч гривень, а в разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати. Служити у бригаді можна як за офіційною мобілізацію до кінця воєнного стану, так і за контрактом.

Які ще спеціалісти потрібні в "Азові"

Нагадаємо, на фронті потрібні бухгалтери облікової групи. Щоб обійняти цю посаду, потрібно вміти вести документацію та знати бухгалтерські програми.

Також бригада шукає фахівця із 3D-моделювання та дизайну. На роботу запрошують людей, які вміють працювати в сучасних програмах 3D-моделювання та 2D-моделювання.