Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает разнорабочим в инженерной мастерской

Разнорабочие. Фото иллюстративное: times.zt.ua

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения специалистов, которые умеют работать с инструментами. Речь идет о разнорабочих инженерной мастерской.

Соответствующую вакансию опубликовали на сайте поиска работы Work.ua в четверг, 13 февраля.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности разнорабочих в инженерной мастерской и требования к кандидатам на должность

Разнорабочие инженерной мастерской должны пользоваться ручным и электроинструментом, паять, работать с взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами, вредными и токсичными веществами, минами и другими видами боеприпасов.

На работу приглашают людей в возрасте до 50 лет, которые имеют среднее специальное образование, релевантный опыт, готовы постоянно учиться, развиваться, а также работать по всей территории Украины, в том числе и в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Сколько будут платить, в объявлении не указывают, однако обычно зарплаты в бригаде составляют не менее 25 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей на горячих направлениях фронта за каждый день начисляют доплаты — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в "Азове"

Напомним, в бригаде "Азов" есть вакансия крановщика. Занять эту должность может человек, который имеет удостоверение крановщика и минимум год работал машинистом крана.

Также на фронте не хватает специалистов, которые умеют стрелять из огнеметов. Речь идет об огнеметчиках огнеметного взвода.