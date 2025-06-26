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В "Азові" потрібні прибиральники — які умови роботи

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує прибиральникам службових приміщень
Прибиральники. Фото ілюстративне: depositohotos.com
Ключові моменти Обов'язки прибиральника службових приміщень Вимоги до кандидатів на посаду Умови роботи Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які дбатимуть про чистоту. Йдеться про прибиральників службових приміщень.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 20 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки прибиральника службових приміщень

Прибиральник службових приміщень здійснювати щоденне прибирання,  підтримувати чистоту у приміщеннях, своєчасно виносити відходи та сміття. Обов'язковою вимогою є дотримання санітарних норм і правил безпеки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують відповідальних та уважних до деталей людей, які бажають працювати за графіком та створювати комфортне середовище для персоналу. Від фахівців очікують готовності до роботи в команді та виконання вказівок керівництва.

Умови роботи 

Азовці пропонують працівникам графік роботи 5/2 по вісім годин щодня, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії, бронювання, щорічну відпустку тривалістю 24–28 днів, одноразову матеріальну допомогу. Щомісячна зарплата становитиме 13–14 тисяч гривень. Працювати потрібно в Бучі.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, "Азов" запрошує до своїх лав водіїв-санітарів. Обійняти таку посаду може людина, яка має водійські права категорії B та вміє надавати першу медичну допомогу.

Також у бригаді бракує фахівців, які вміють опрацьовувати розвідувальні дані. Йдеться про Data-аналітиків.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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