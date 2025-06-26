Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает уборщикам служебных помещений

В "Азове" требуются уборщики — какие условия работы
Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут заботиться о чистоте. Речь идет об уборщиках служебных помещений.
Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 20 июня.
Обязанности уборщика служебных помещений
Уборщик служебных помещений должен осуществлять ежедневную уборку, поддерживать чистоту в помещениях, своевременно выносить отходы и мусор. Обязательным требованием является соблюдение санитарных норм и правил безопасности.
Требования к кандидатам на должность
На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей, желающих работать по графику и создавать комфортную среду для персонала. От специалистов ожидают готовности к работе в команде и выполнению указаний руководства.
Условия работы
Азовцы предлагают работникам график работы 5/2 по восемь часов ежедневно, официальное трудоустройство и социальные гарантии, бронирование, ежегодный отпуск продолжительностью 24–28 дней, единовременную материальную помощь. Ежемесячная зарплата будет составлять 13–14 тысяч гривен. Работать нужно в Буче.
Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"
Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды водителей-санитаров. Занять такую должность может человек, который имеет водительские права категории B и умеет оказывать первую медицинскую помощь.
Также в бригаде не хватает специалистов, которые умеют обрабатывать разведывательные данные. Речь идет о Data-аналитиках.
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