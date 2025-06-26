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В "Азове" требуются уборщики — какие условия работы

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 03:26
Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает уборщикам служебных помещений
Уборщики. Фото иллюстративное: depositohotos.com
Ключові моменти Обязанности уборщика служебных помещений Требования к кандидатам на должность Условия работы Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые будут заботиться о чистоте. Речь идет об уборщиках служебных помещений.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 20 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности уборщика служебных помещений

Уборщик служебных помещений должен осуществлять ежедневную уборку, поддерживать чистоту в помещениях, своевременно выносить отходы и мусор. Обязательным требованием является соблюдение санитарных норм и правил безопасности.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают ответственных и внимательных к деталям людей, желающих работать по графику и создавать комфортную среду для персонала. От специалистов ожидают готовности к работе в команде и выполнению указаний руководства.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам график работы 5/2 по восемь часов ежедневно, официальное трудоустройство и социальные гарантии, бронирование, ежегодный отпуск продолжительностью 24–28 дней, единовременную материальную помощь. Ежемесячная зарплата будет составлять 13–14 тысяч гривен. Работать нужно в Буче.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, "Азов" приглашает в свои ряды водителей-санитаров. Занять такую должность может человек, который имеет водительские права категории B и умеет оказывать первую медицинскую помощь.

Также в бригаде не хватает специалистов, которые умеют обрабатывать разведывательные данные. Речь идет о Data-аналитиках.

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Роман Кошмал - редактор
Автор:
Роман Кошмал
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