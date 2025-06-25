Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує водіям-санітарам

Водій-санітар. Фото ілюстративне: armyinform.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які перевозитимуть поранених. Йдеться про водіїв-санітарів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 24 червня.

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Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки водія-санітара у бригаді "Азов"

Водій-санітар має транспортувати поранених і хворих, виконувати бойові завдання у складі підрозділу, зокрема евакуювати поранених із поля бою, надавати першу медичну допомогу. Також серед його обов'язків технічне обслуговування санітарного автомобіля, взаємодія з медичним персоналом і дотримання правил технічної безпеки.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують фізично витривалих і психологічно стійких людей віком від 18 до 50 років, які готові працювати в зоні активних бойових дій, мають водійські права категорії "В" і навички надання першої медичної допомоги. Перевагою буде проходження курсів MARCH, Stop the bleed. Фахівець має вміти працювати в команді та швидко приймати рішення в екстрених ситуаціях.

Умови роботи

Азовці пропонують кандидатам мобілізацію до завершення воєнного стану або службу за контрактом. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу. Щомісячна зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. У разі виконання завдань у зоні бойових дій за кожен день служби нараховуватимуть 3 300 гривень.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди для роботи з розвідувальними даними. Йдеться про Data-аналітиків.

Також у бригаді бракує медиків евакуаційного відділення. Обійняти цю посаду може людина, яка має досвід евакуації поранених і раніше працювала з ургентними пацієнтами.