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Головна Штаб До "Азова" запрошують Data-аналітиків — робота з розвідданими

До "Азова" запрошують Data-аналітиків — робота з розвідданими

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 03:26
Бригада Азов запрошує на роботу Data-аналітиків
Кіберпідрозділ ЗСУ. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Ключові моменти Обов’язки та вимоги Умови забезпечення Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які розбиратимуться з розвідданими. Йдеться про Data-аналітиків. 

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua.

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Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Обов’язки та вимоги

Кандидати, які успішно пройдуть співбесіду, будуть займатись опрацюванням розвідувальної інформації. Такі люди повинні мати відповідний досвід, бути відповідальними, уважними та пунктуальними.

Умови забезпечення

Своєю чергою "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців.

У вакансії зазначається, що можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій. В цьому випадку нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує CMR-інтеграторів. На службу за мобілізацією або за контрактом запрошують людей, які вміють налаштовувати CMR-системи.

Також у бригаді потрібні головні бухгалтери. На таку посаду можуть претендувати фахівці з вищою освітою, які знають податкове законодавство України.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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