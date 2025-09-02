Відео
Головна Штаб В "Азові" потрібні покрівельники — які умови роботи

В "Азові" потрібні покрівельники — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує покрівельникам
Покрівельник працює на даху. Фото ілюстративне: nubirus.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на покрівельних роботах. Йдеться про покрівельників.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 27 серпня.

Читайте також:
"Азов" шукає покрівельників
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки покрівельника та вимоги до кандидатів на посаду 

Покрівельник має виконувати покрівельні роботи. Обійняти посаду у бригаді зможе людина, яка вміє розробляти план перекриття даху й готова до роботи в зоні бойових дій.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов" 

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на рекламі. Йдеться про PPC-спеціалістів.

Також у бригаді потрібні бойові медики. Такі військові мають надавати невідкладну медичну допомогу постраждалим під час бойових дій.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
