Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує покрівельникам

В "Азові" потрібні покрівельники — які умови роботи
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на покрівельних роботах. Йдеться про покрівельників.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua в середу, 27 серпня.
Обов'язки покрівельника та вимоги до кандидатів на посаду
Покрівельник має виконувати покрівельні роботи. Обійняти посаду у бригаді зможе людина, яка вміє розробляти план перекриття даху й готова до роботи в зоні бойових дій.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на рекламі. Йдеться про PPC-спеціалістів.
Також у бригаді потрібні бойові медики. Такі військові мають надавати невідкладну медичну допомогу постраждалим під час бойових дій.
