До бригади Азов на службу запрошують медиків і пропонують гарне фінансове забезпечення

В "Азові" потрібні медики — пропонують понад 100 тис. гривень
Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу людей з медичною освітою. Є вакансія для бойових медиків, яким платитимуть 25 000 — 120 000 грн.
Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.
Робота в "Азові"
- виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу;
- надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
- медичний супровід штурмових операцій;
- періодичне чергування на пункті сортування поранених;
- проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
- організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
- контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
- комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
- збір та обробка санітарних даних.
Вимоги до кандидата
- високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
- задовільна фізична підготовка та фізичний/психологічний стан;
- досвід роботи з пораненими;
- пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
- готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
- готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
- готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
- готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
- дотримання принципів доказової медицини;
- прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.
Умови та оплата
"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.
Грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.
Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.
Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.
