В "Азові" потрібні медики — пропонують понад 100 тис. гривень

В "Азові" потрібні медики — пропонують понад 100 тис. гривень

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 03:26
До бригади Азов на службу запрошують медиків і пропонують гарне фінансове забезпечення
Бойовий медик ЗСУ. Фото: Азов

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу людей з медичною освітою. Є вакансія для бойових медиків, яким платитимуть 25 000 — 120 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.

В "Азові" потрібні медики — пропонують понад 100 тис. гривень - фото 1
Оголошення про вакансію бойового медика в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

  • виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу;
  • надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;
  • медичний супровід штурмових операцій;
  • періодичне чергування на пункті сортування поранених;
  • проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;
  • організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;
  • контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;
  • комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;
  • збір та обробка санітарних даних.

Вимоги до кандидата

  • високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;
  • задовільна фізична підготовка та фізичний/психологічний стан;
  • досвід роботи з пораненими;
  • пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);
  • готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;
  • готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;
  • готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці
  • готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;
  • дотримання принципів доказової медицини;
  • прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Умови та оплата

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира. 

Грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що крім цієї вакансії, в "Азові" потрібні медики евакуаційної відділення. Для цього необхідно мати досвід роботу, а освіта буде перевагою.

Також ми писали, що бригада шукає людей, які вміють вести медичну документацію. Мова вже про медичних кураторів.

