До бригади Азов на службу запрошують медиків і пропонують гарне фінансове забезпечення

Бойовий медик ЗСУ. Фото: Азов

Бійці з бригади "Азов" шукають на роботу людей з медичною освітою. Є вакансія для бойових медиків, яким платитимуть 25 000 — 120 000 грн.

Відповідна вакансія з'явилась на сайті пошуку роботи Work.ua.

Оголошення про вакансію бойового медика в "Азов". Фото: Скриншот

Робота в "Азові"

виконання основних функцій військовослужбовця для професійного функціонування підрозділу;

надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в умовах ведення бойових дій;

медичний супровід штурмових операцій;

періодичне чергування на пункті сортування поранених;

проведення навчань з тактичної медицини для особового складу;

організація робочого простору та процесу на точках сортування поранених;

контроль оснащення медичних наплічників, сумок бійця-рятувальника та аптечок особового складу;

комунікація з іншими ланками медичної служби, при виявлені постраждалих (бойових/ не бойових), що потребують консультації та амбулаторного лікування;

збір та обробка санітарних даних.

Вимоги до кандидата

високий рівень мотивації для виконання основних обов’язків;

задовільна фізична підготовка та фізичний/психологічний стан;

досвід роботи з пораненими;

пройдені курси рівня CLS (CMC, CPP, Medevac будуть перевагою);

готовність навчатись та працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги;

готовність вносити активний вклад в розвиток медичної служби бригади;

готовність брати участь в медичному плануванні та медичній розвідці

готовність регулярно проходити навчання та підвищувати кваліфікацію;

дотримання принципів доказової медицини;

прагнення наблизити якісну медичну допомогу до пораненого.

Умови та оплата

"Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців за згодою безпосереднього командира.

Грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи. Постійне профільне навчання в моменті знаходження поза зоною бойових дій та в період перебування на виконанні бойових завдань.

