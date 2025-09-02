Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает кровельщикам

Кровельщик работает на крыше. Фото иллюстративное: nubirus.com.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в кровельных работах. Речь идет о кровельщиках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в среду, 27 августа.

Реклама

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности кровельщика и требования к кандидатам на должность

Кровельщик должен выполнять кровельные работы. Занять должность в бригаде сможет человек, который умеет разрабатывать план перекрытия крыши и готов к работе в зоне боевых действий.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в рекламе. Речь идет о PPC-специалистах.

Также в бригаде нужны боевые медики. Такие военные должны оказывать неотложную медицинскую помощь пострадавшим во время боевых действий.