В "Азові" потрібні фахівці з реклами — кого запрошують на роботу

В "Азові" потрібні фахівці з реклами — кого запрошують на роботу

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 03:26
Азов запрошує на роботу рекламістів, а саме PPC-спеціалістів
Молоді люди за комп'ютерами. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на рекламі в інтернеті. Йдеться про PPC-спеціаліст.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua.

Читайте також:
В "Азові" є робота для рекламістів — вакансія PPC-спеціаліста - фото 1
Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що буде треба робити

  • запускати нові рекламні кампанії в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
  • підтримувати та покращувати існуючі рекламні кампанії;
  • аналізувати ефективність запусків та формувати зрозумілі звітності.

Вимоги до кандидатів

  • досвід роботи з Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Перевагою буде наявність досвіду роботи з Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
  • навички налаштування Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel та Conversion API;
  • глибоке розуміння Google Analytics та інших аналітичних сервісів;
  • досвід створення рекламних креативів для ефективних запусків рекламних кампаній;
  • вміння якісно формувати технічні завдання на дизайнерів, розробників та копірайтерів.

Що пропонує "Азов"

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців. 

Також буде забезпечення необхідною якісною технікою та робочим простором. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які впевнено користуються комп'ютером і мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

Також у бригаді бракує абдомінальних, торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть медики, які мають вищу освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
