Азов запрошує на роботу рекламістів, а саме PPC-спеціалістів

В "Азові" потрібні фахівці з реклами — кого запрошують на роботу
Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на рекламі в інтернеті. Йдеться про PPC-спеціаліст.
Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua.
Що буде треба робити
- запускати нові рекламні кампанії в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;
- підтримувати та покращувати існуючі рекламні кампанії;
- аналізувати ефективність запусків та формувати зрозумілі звітності.
Вимоги до кандидатів
- досвід роботи з Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Перевагою буде наявність досвіду роботи з Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;
- навички налаштування Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel та Conversion API;
- глибоке розуміння Google Analytics та інших аналітичних сервісів;
- досвід створення рекламних креативів для ефективних запусків рекламних кампаній;
- вміння якісно формувати технічні завдання на дизайнерів, розробників та копірайтерів.
Що пропонує "Азов"
Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.
Також буде забезпечення необхідною якісною технікою та робочим простором. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.
Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які впевнено користуються комп'ютером і мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.
Також у бригаді бракує абдомінальних, торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть медики, які мають вищу освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.
Читайте Новини.LIVE!