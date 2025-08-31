Азов запрошує на роботу рекламістів, а саме PPC-спеціалістів

Молоді люди за комп'ютерами. Ілюстративне фото: pexels.com

Бригада спецпризначення "Азов" запрошує у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на рекламі в інтернеті. Йдеться про PPC-спеціаліст.

Відповідну вакансію опублікували на сайті пошуку роботи Work.ua.

Оголошення про вакансію. Фото: Скриншот

Що буде треба робити

запускати нові рекламні кампанії в Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads;

підтримувати та покращувати існуючі рекламні кампанії;

аналізувати ефективність запусків та формувати зрозумілі звітності.

Вимоги до кандидатів

досвід роботи з Google Ads, Meta Ads, TikTok Ads. Перевагою буде наявність досвіду роботи з Bing Ads, Telegram Ads, Twitter Ads;

навички налаштування Google Tag Manager, TikTok Pixel, Meta Pixel та Conversion API;

глибоке розуміння Google Analytics та інших аналітичних сервісів;

досвід створення рекламних креативів для ефективних запусків рекламних кампаній;

вміння якісно формувати технічні завдання на дизайнерів, розробників та копірайтерів.

Що пропонує "Азов"

Бригада "Азов" пропонує офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Є можливість переведення чинних військовослужбовців.

Також буде забезпечення необхідною якісною технікою та робочим простором. Можливе виконання обов’язків в зоні проведення бойових дій за що нараховуватиметься грошова надбавка в розмірі 3300 грн/день.

Нагадаємо, в "Азові" потрібні люди, які впевнено користуються комп'ютером і мають досвід роботи в IT. Йдеться про аналітиків розвідки.

Також у бригаді бракує абдомінальних, торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть медики, які мають вищу освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.