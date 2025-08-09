Відео
Головна Штаб В "Азові" потрібні нейрохірурги — які умови роботи

В "Азові" потрібні нейрохірурги — які умови роботи

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує нейрохірургам
Нейрохірурги роблять операцію. Фото ілюстративне: odrex.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на лікуванні захворювань і травм нервової системи. Йдеться про нейрохірургів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 29 липня.

"Азов" шукає нейрохірургів
Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки нейрохірурга в "Азові"

Нейрохірург має надавати невідкладну медичну допомогу на стабілізаційному пункті бригади, організовувати роботу resuscitation team у рамках стабілізаційного пункту, періодично асистувати у проведенні навчань медиків підрозділів.

Читайте також:

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які мають вищу освіту, досвід роботи за фахом і раніше працювали з ургентними пацієнтами. Медик має проводити екстренну краніотомію, реконструювати нерви та зупиняти внутрішньочерепну кровотечу, прагнути наблизити якісну медичну допомогу до пораненого, дотримуватися принципів доказової медицини. Від претендентів очікують готовності:

  • вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади;
  • брати участь у медичному плануванні;
  • регулярно проходити навчання й підвищувати кваліфікацію;
  • працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій фахівець проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує отоларингологів. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати вищу медичну освіту.

Також у бригаді потрібні люди, які вміють керувати мінометними взводами. Йдеться про командирів взводу, старших офіцерів батареї.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
