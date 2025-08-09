Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает нейрохирургам

Нейрохирурги делают операцию. Фото иллюстративное: odrex.ua

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в лечении заболеваний и травм нервной системы. Речь идет о нейрохирургах.



Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 29 июля.

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности нейрохирурга в "Азове"

Нейрохирург должен оказывать неотложную медицинскую помощь на стабилизационном пункте бригады, организовывать работу resuscitation team в рамках стабилизационного пункта, периодически ассистировать в проведении учений медиков подразделений.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование, опыт работы по специальности и ранее работали с ургентными пациентами. Медик должен проводить экстренную краниотомию, реконструировать нервы и останавливать внутричерепное кровотечение, стремиться приблизить качественную медицинскую помощь к раненому, придерживаться принципов доказательной медицины. От претендентов ожидают готовности:

вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

участвовать в медицинском планировании;

регулярно проходить обучение и повышать квалификацию;

работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен. В моменты пребывания вне зоны боевых действий специалист будет проходить профильное обучение.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает отоларингологов. Чтобы занять эту должность, нужно иметь высшее медицинское образование.

Также в бригаде нужны люди, которые умеют управлять минометными взводами. Речь идет о командирах взвода, старших офицерах батареи.