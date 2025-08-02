Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує командирам взводу, старшим офіцерам батареї

Військовослужбовці "Азова". Фото ілюстративне: AP Photo/Efrem Lukatsky

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати мінометними взводами. Йдеться про командира взводу, старшого офіцера батареї.



Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 26 липня.

Скриншот вакансії з Work.ua

Обов'язки командира взводу, старшого офіцера батареї у бригаді "Азов"

Командира взводу має керувати діями мінометних взводів батареї під час бойової роботи, знати тактику дій мінометних взводів батареї, володіти всіма видами озброєння взводів, дотримуватися встановлених правил і вимог безпеки під час виконання обов’язків. Також такий військовий контролює, як зберігають, експлуатують та обслуговують озброєння, техніку й боєприпаси.

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Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують самодисципліпованих, відповідальних та охайних людей, які вміють працювати в команді та орієнтуватися в мінливих умовах, готові виконувати поставлені завдання в зоні проведення бойових дій, мають академічні знання з артилерії. Бажано, щоб претенденти на посаду мали досвід роботи з підпорядкованим особовим складом і раніше служили на аналогічній посаді. Командир взводу повинен розуміти, що несе відповідальність за навченість підпорядкованого особового складу, а також готовність озброєння й техніки до виконання бойових завдань.

Умови роботи

"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"

Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на рекламі в інтернеті. Йдеться про PPC-спеціалістів.

Також у бригаді є вакантні місця для абдомінальних, торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть медики, які мають вищу освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.