Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує командирам взводу, старшим офіцерам батареї

В "Азові" потрібні командири — які умови роботи та зарплата
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які вміють керувати мінометними взводами. Йдеться про командира взводу, старшого офіцера батареї.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 26 липня.
Обов'язки командира взводу, старшого офіцера батареї у бригаді "Азов"
Командира взводу має керувати діями мінометних взводів батареї під час бойової роботи, знати тактику дій мінометних взводів батареї, володіти всіма видами озброєння взводів, дотримуватися встановлених правил і вимог безпеки під час виконання обов’язків. Також такий військовий контролює, як зберігають, експлуатують та обслуговують озброєння, техніку й боєприпаси.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують самодисципліпованих, відповідальних та охайних людей, які вміють працювати в команді та орієнтуватися в мінливих умовах, готові виконувати поставлені завдання в зоні проведення бойових дій, мають академічні знання з артилерії. Бажано, щоб претенденти на посаду мали досвід роботи з підпорядкованим особовим складом і раніше служили на аналогічній посаді. Командир взводу повинен розуміти, що несе відповідальність за навченість підпорядкованого особового складу, а також готовність озброєння й техніки до виконання бойових завдань.
Умови роботи
"Азов" пропонує кандидатам офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Зарплата становитиме 27–127 тисяч гривень. У разі виконання обов'язків на гарячих напрямках фронту за кожен день нараховують доплати — 3 300 гривень. На посаду можуть перевести бійців, які вже проходять службу.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов"
Нагадаємо, в "Азові" бракує людей, які знаються на рекламі в інтернеті. Йдеться про PPC-спеціалістів.
Також у бригаді є вакантні місця для абдомінальних, торакальних хірургів. Обійняти цю посаду можуть медики, які мають вищу освіту та щонайменше два роки досвіду роботи.
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