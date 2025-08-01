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Головна Штаб В "Азові" нова вакансія для лікарів — хто потрібен

В "Азові" нова вакансія для лікарів — хто потрібен

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує отоларингологам
Отоларинголог оглядає військового. Фото ілюстративне: golos.com.ua

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей з вищою медичною освітою. Йдеться про лікарів отоларингологів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 29 липня.

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Скриншот вакансії з Work.ua 

Обов'язки отоларинголога в "Азов

Отоларинголог має працювати на стаціонарі бригади, здійснювати амбулаторний прийом і медогляд військовослужбовців, оцінювати фізичний стан бійців, організовувати робочий простір на стаціонарі. Серед головних обов'язків такого фахівця консервативна та мала оперативна терапія ЛОР-патологій.

Вимоги до кандидатів на посаду

На роботу запрошують людей, які:

  • мають вищу медичну освіту та досвід роботи за спеціальністю;
  • володіють навичками проведення й оцінки результатів аудіометрії та тимпанометрії;
  • готові працювати за міжнародними стандартами надання медичної допомоги, вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади, дотримуватися принципів доказової медицини.

Перевагами вважатимуть володіння англійською й досвід виконання малих оперативних втручань.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій фахівець проходитиме профільне навчання.

Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов

Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних, торакальних хірургів. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати від двох років досвіду роботу та вищу медичну освіту.

Також у бригаді є вакантні місця для людей, які знаються на рекламі в інтернеті. Йдеться про PPC-спеціалістів.

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Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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