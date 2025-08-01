Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує отоларингологам

В "Азові" нова вакансія для лікарів — хто потрібен
Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей з вищою медичною освітою. Йдеться про лікарів отоларингологів.
Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 29 липня.
Обов'язки отоларинголога в "Азов
Отоларинголог має працювати на стаціонарі бригади, здійснювати амбулаторний прийом і медогляд військовослужбовців, оцінювати фізичний стан бійців, організовувати робочий простір на стаціонарі. Серед головних обов'язків такого фахівця консервативна та мала оперативна терапія ЛОР-патологій.
Вимоги до кандидатів на посаду
На роботу запрошують людей, які:
- мають вищу медичну освіту та досвід роботи за спеціальністю;
- володіють навичками проведення й оцінки результатів аудіометрії та тимпанометрії;
- готові працювати за міжнародними стандартами надання медичної допомоги, вносити активний вклад у розвиток медичної служби бригади, дотримуватися принципів доказової медицини.
Перевагами вважатимуть володіння англійською й досвід виконання малих оперативних втручань.
Умови роботи
Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 127 тисяч гривень. У разі виконання обов’язків у зоні бойових дій фахівець щодня отримуватиме доплату — 3 300 гривень. У моменти перебування поза зоною бойових дій фахівець проходитиме профільне навчання.
Які ще спеціалісти потрібні у бригаді "Азов
Нагадаємо, в "Азові" бракує абдомінальних, торакальних хірургів. Щоб обійняти цю посаду, потрібно мати від двох років досвіду роботу та вищу медичну освіту.
Також у бригаді є вакантні місця для людей, які знаються на рекламі в інтернеті. Йдеться про PPC-спеціалістів.
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